Beşiktaş Fabrice N'Sakala transferini bitirdi

Beşiktaş kulübü düşük maliyetli oyuncu arayışında Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonu sona eren Fabrice N'Sakala ile el sıkıştı. N'Sakala 2 yıl siyah-beyazlı formayı terletecek.

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Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de istediği Fabrice N'Sakala’ya formayı taktı.

2 yıllık sözleşme imzalandı

Beşiktaş, Alanyaspor'la sözleşmesi liglerin bitimiyle sona erecek Fabrice N'Sakala ile kesin olarak anlaşmaya vardı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanya'yı çalıştırdığı dönemden talebesi olan Demokratik Kongolu futbolcu ile iki yıllık sözleşme imzalandı.

İlk yıl 850 bin Euro maaş

N'Sakala'nın ilk sezon için 850 bin Euro, ikinci sezon için de 900 bin Euro alacağı belirtildi. Yönetim, böylece futbolcu ücretlerinde belirlediği 1 milyon Euro barajını geçmeden ilk transferini gerçekleştirmiş oldu.

Futbolcuyu Sergen Yalçın ikna etti

Bu transferde Sergen Yalçın'ın payı büyük oldu. Yalçın'ın N'Sakala'nın mutlaka alınmasını istediği ve futbolcunun ikna edilmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.

29 yaşındaki N'Sakala, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den devre arasında teklif aldığını ve kendisiyle Başakşehir'in de ilgilendiğini ifade etmiş ancak gönlünün Beşiktaş'tan yana olduğunu dile getirmişti.

Asıl yeri sol bek olan Fabrice N'Sakala, çok yönlü bir oyuncu olmasıyla dikkat çektiyor. 29 yaşındaki futbolcu, sol kanat, sol stoper ve sağ bekte de görev alıyor.