HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

Beşiktaş Fabrice N'Sakala transferini bitirdi

Beşiktaş kulübü düşük maliyetli oyuncu arayışında Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonu sona eren Fabrice N'Sakala ile el sıkıştı. N'Sakala 2 yıl siyah-beyazlı formayı terletecek.

Abone ol

Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de istediği Fabrice N'Sakala’ya formayı taktı.

2 yıllık sözleşme imzalandı

Beşiktaş, Alanyaspor'la sözleşmesi liglerin bitimiyle sona erecek Fabrice N'Sakala ile kesin olarak anlaşmaya vardı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanya'yı çalıştırdığı dönemden talebesi olan Demokratik Kongolu futbolcu ile iki yıllık sözleşme imzalandı.

İlk yıl 850 bin Euro maaş

N'Sakala'nın ilk sezon için 850 bin Euro, ikinci sezon için de 900 bin Euro alacağı belirtildi. Yönetim, böylece futbolcu ücretlerinde belirlediği 1 milyon Euro barajını geçmeden ilk transferini gerçekleştirmiş oldu.

Futbolcuyu Sergen Yalçın ikna etti

Bu transferde Sergen Yalçın'ın payı büyük oldu. Yalçın'ın N'Sakala'nın mutlaka alınmasını istediği ve futbolcunun ikna edilmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.

29 yaşındaki N'Sakala, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den devre arasında teklif aldığını ve kendisiyle Başakşehir'in de ilgilendiğini ifade etmiş ancak gönlünün Beşiktaş'tan yana olduğunu dile getirmişti.

Asıl yeri sol bek olan Fabrice N'Sakala, çok yönlü bir oyuncu olmasıyla dikkat çektiyor. 29 yaşındaki futbolcu, sol kanat, sol stoper ve sağ bekte de görev alıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Zonguldak'ta köylüleri 1 haftadır tedirgin eden esrarengiz sesin kaynağı ortaya çıktı
Bakan Mustafa Varank'tan koronavirüs aşı ve ilacı için müjde! Tarih verdi
Dolar 7 TL barajının hemen altında! 13 Mayıs Çarşamba dolar ne kadar?
Sağlık Bakanı açıkladı! 14 yaş altı çocuklara 4 saat dışarı çıkmak serbest
Erdoğan'dan düğün ve nikah salonu açıklaması: Tabloya göre müjdeyi veririz
Ali Babacan'ın iddiası! Erken seçim için tarih verdi
ÖNCEKİ HABERLER
İtalya'da eğitim gören öğrenci: Maske taktığım için alay ettiler
Sultangazi'de fuhuş operasyonunda 6 gözaltı: Televizyonu tamir etmeye geldim
Komutanın miğferle öldürdüğü er Gökhan Kılıç'a şehitlik unvanı verildi
Mersin'de kapkaç zanlısı: Çekmeyin sizin yüzünüzden iş bulamıyorum
Fenerbahçe'den Mert Çetin bombası! El sıkışıldı
Tomris Uyar kimdir ne zaman öldü? Tomris Uyar şiirleri ve unutulmaz sözleri
Yorumlar