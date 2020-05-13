HABER /  YEREL
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

Çukurca’da terör örgütü PKK’ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çukurca’da terör örgütü PKK’ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildiğini açıkladı.

Abone ol

MSB'den yapılan açıklamada, kahraman komandolarımız tarafından icra edilen operasyonlarla terör örgütünün inlerine girmeye devam edildiği vurgulandı.

Bu kapsamda Hakkari/Çukurca’da devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait mağara içerisinde; 9 adet 81 mm'lik havan mühimmatı, 10 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 200 adet doçka mühimmatı,1 adet EYP, 3 adet roket sevk fişeği, 5 adet MP-8 havan tapası, 1 torba barut ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler ile tespit edilen bir adet EYP, METİ timlerimiz tarafından imha edildiği kaydedildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Zonguldak'ta köylüleri 1 haftadır tedirgin eden esrarengiz sesin kaynağı ortaya çıktı
Bakan Mustafa Varank'tan koronavirüs aşı ve ilacı için müjde! Tarih verdi
Dolar 7 TL barajının hemen altında! 13 Mayıs Çarşamba dolar ne kadar?
Sağlık Bakanı açıkladı! 14 yaş altı çocuklara 4 saat dışarı çıkmak serbest
Erdoğan'dan düğün ve nikah salonu açıklaması: Tabloya göre müjdeyi veririz
Ali Babacan'ın iddiası! Erken seçim için tarih verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Şentop AVM'ler açıkken TBMM neden kapalı ? eleştirisine yanıt verdi
Hasan Şaş'ı istifaya götüren nedenler belli oldu
Gazi Üniversitesi'nde görevli skandal dekan Orhan Acar istifa etti! Soruşturma açıldı
Beşiktaş Fabrice N'Sakala transferini bitirdi
İtalya'da eğitim gören öğrenci: Maske taktığım için alay ettiler
Yarın 0-14 yaş arası çocuklar saat kaçta dışarı çıkabilecek?
Yorumlar