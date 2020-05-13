Düzce'de 13 yaşındaki oğlunu direksiyon başına geçirdi

DÜZCE’de polis, 13 yaşındaki oğluna araç kullandıran sorumsuz baba Yalçın D.'ye 2 bin 42 lira cezai işlem uyguladı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aziziye Mahallesi’nde devriye gezerken 81 AAB 72 plakalı hafif ticari aracın bir çocuk tarafından kullanıldığını tespit etti.

Polis ekiplerine uzun süre dil döktü

Bu durum üzerine aracı durduran ekipler, direksiyon başındaki çocuğu ve yanında olan babasını araçtan indirerek durumu trafik ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler aracı süren M.D.’nin 13 yaşında olduğunu tespit etti. Bunun üzerine ekipler Yalçın D.’ye küçük yaşta kişinin araç sürmesine izin verdiği gerekçesi ile 2 bin 42 lira cezai işlem uyguladı. Dakikalarca polislere dil döken baba cezadan kurtulamadı.