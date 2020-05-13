Sergen Yalçın'ın istemediği Ljajic elde kaldı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istemediği senelik ücretinde yüzde elli indirim yapmayı kabul etmeyen Ljajic' takım arayan siyah-beyazlılara, İtalya'dan beklediği teklif de gelmedi.

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Adem Ljajic geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'a katılmış ve harika performansıyla siyah-beyazlı taraftarları mest etmişti.

İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari ve Brescia sezon başında yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için beklemeye geçmişken, dönemin başkanı Fikret Orman kulübün bulunduğu ekonomik dar boğaza aldırış etmeden Ljajic'i kaptırmamak için 6,5 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmıştı.

Hayal kırıklığı yaşattı

Büyük beklentiler oluşturan Boşnak asıllı futbolcu bu sezon büyük hayâl kırıklığı yaşattı. Bir türlü istenen performansı sergileyemeyen, skora çok az katkı yapan, taraftarlarla polemiğe giren, Sergen Yalçın'ın da gözünden düşen Ljajic, sonunda yönetimi de çileden çıkardı.

Ücreti de yüksek

Gelecek sezonun kadrosunun maliyetini ciddi oranda azaltmak için futbolculardan 'Feda' demelerini bekleyen yönetim, Ljajic'ten menfi cevap aldı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, senelik 2 milyon avrodan fazla kazanan futbolcuların yüzde 50 indirim yapmasını istemişti. Ancak 2,2 milyon avro kazanan 28 yaşındaki oyuncu bu isteği geri çevirdi.

Beşiktaş'ta kalmak istiyor

Bunun üzerine daha önce Ljajic'i isteyen kulüplerle temasa geçildi. Ancak sezon başında Boşnak asıllı yıldızı almak için sırada bekleyen İtalyan kulüplerinden de beklenen sonuç alınamadı. Yönetimin göndermek istediği oyuncunun menajerliğini yapan Mirsad Türkcan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Ljajic bana defalarca söyledi. Beşiktaş'ta kalmak istiyor" demişti.

Sergen Yalçın istemiyor

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da gelecek sezonun kadrosunda Âdem Ljajic'i düşünmediği öğrenildi. Takımı yönlendirebilecek bir 10 numara isteyen tecrübeli çalıştırıcı, sezon içinde Ljajic hakkında "Kafası başka yerde" diyerek yıldız oyuncunun alamadığı aylık ücretleri düşündüğünü ima etmişti.