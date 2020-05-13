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Fenerbahçeli yöneticinin Koronavirüs testi pozitif çıktı

Demirören Haber Ajansı

Fenerbahçe Kulübü'nde pozitif vakaların sayısı 3'e yükseldi. 2 tesis çalışanının haricinde 1 yöneticinin de corona virüs testi pozitif sonuçlandı.

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Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını futbol kulüplerini de etkilemeye devam ediyor. Daha önce yapılan testler sonrasında 2 tesis çalışanında koronavirüs tespit edilen Fenerbahçe'de bir vakaya daha rastlandı. 

Pozitif bulgular tespit edildi
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerinin yaptırdıkları test sonrasında bir yöneticide pozitif bulgular tespit edildi. Yapılan ilk test sonrası evinde karantinaya alınan yöneticinin birkaç gün sonra ise ikinci test yaptıracağı öğrenildi.

Vaka sayısı 3'e yükseldi
2 tesis çalışanının haricinde 1 yöneticinin daha corona virüs testi pozitif sonuçlanınca vaka sayısı 3'e yükseldi.

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