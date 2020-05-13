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Ticaret Bakanlığı'ndan patates ithalatına gözetim kararı

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre; patates ithalatına 31 Aralık'a kadar gözetim uygulaması getirildi.

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İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğe göre; CIF kıymeti ton başına 500 doların altında olan patates ithalatında, 31 Aralık'a kadar gözetim uygulaması yapılacak.

Öte yandan dezenfektan tipi eşyanın tarife sınıflandırılmasında uygulamanın daha sağlıklı olması açısından yapılan düzenleme de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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