Kültür ve Turizm Bakanlığı genelge yayımladı sosyal mesafeli tatilin ayrıntıları

Kültür ve Turizm Bakanlığı konaklama tesislerinde kontrollü normalleşme sürecine ilişkin bir genelge yayımladı. Buna göre bu sene tatillere sosyal mesafe damga vuracak.

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Yemek servisi verilen masalar arası mesafe 1,5 metre olacak, havuz çevresi ve kıyıda bulunan gölgelikler/şezlong grupları dahil tüm genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenecek. Açık büfe uygulaması yapılması halinde açık büfenin misafir tarafına misafir erişimini engelleyecek şekilde pleksiglas veya benzeri bariyer yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, konaklama tesislerinde kontrollü normalleşme sürecine ilişkin bir genelge yayımladı. Genelgeye göre turistik tesislerde alınacak önlemlerin bazıları şu şekilde:

Masalar arası mesafe 1.5 metre olacak



-Yemek servisi verilen masalar arası mesafe 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenecek.



-Servis personeli, servis esnasında mesafe kurallarını korumaya ve temastan kaçınmaya özen gösterecek.



-Yemek salonları, toplantı salonu, pasta solonu, çok amaçlı salon, konferans salonu, lobi, resepsiyon alanı, oturma salonu, oyun salonu, gösteri salonu, eğlence, animasyon alanları, bar, diskotek, satış üniteleri, açık alanlarda yer alan oturma/bekleme/yeme-içme düzenlemeleri ile havuz çevresi ve kıyıda bulunan gölgelikler/şezlong gurupları dahil tüm genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenecek, sosyal mesafeye ilişkin gerekli önlemler alınacak, işaretlemeler yapılacak ve plana uygun kapasiteden fazla misafir kabul edilmeyecek.

Çay-kahve makinesi kaldırılacak



-Genel kullanım alanlarında yer alan çay/kahve makinesi, su sebilleri, içecek makinesi gibi araçların kaldırılması veya misafirin servis elemanı aracılığıyla servis alması sağlanacak.

Havuz suyu temizliği



-Havuz suyunun, havuz ve plaj çevresinin temizliği ve hijyeni azami ölçüde sağlanır, klor seviyesi açık havuzlarda 1-3 ppm, kapalı havuzlarda 1-1,5 ppm arasında tutulur. Periyodik ölçümlerin izlenebilirlik kayıtları tutulur.



-Misafirler tesise girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamaları, dezenfeksiyon halıları (paspasları) ve el dezenfeksiyon imkânı ile karşılanacak, talep edilmesi halinde misafirlere verilmek üzere, maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman bulundurulacak. Misafirlerden son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerin, varsa kronik rahatsızlıklarının, Covid-19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenecek.



-Mümkün olduğunca, temassız ödeme alınacak.



-Aynı odada konaklayan veya aynı aileden olan misafirlerin genel mahal kullanımlarında birbirleri ile sosyal mesafe şartı aranmayacak.

Oyun odaları lunapark açılmayacak



-Tesis içerisinde çocuklara ayrılmış oyun odaları, çocuk kulübü, lunapark, oyun bahçesi-alanı gibi üniteler hizmete açılmayacak.



-Genel kullanım alanlarının ve genel müşteri tuvaletlerinin girişlerinde, ayrıca geniş genel kullanım alanlarının farklı yerlerinde el dezenfektanı veya antiseptiği bulundurulacak.



-Genel tuvaletlerin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenecek, düzenlenememesi halinde uygun şekilde paravan konularak giriş kapıları açık tutulacak.



-Jimnastik salonu, spor salonu gibi ünitelerin hizmete açılması halinde güvenli kullanımının sağlanabilmesi için rezervasyon sistemi uygulanır, aynı anda kullanacak kişi sayısı ve süresi sınırlandırılır, her kullanımdan sonra standartlara uygun hijyen malzemesi ile kullanım alanları ve ekipmanların temizliği sağlanır. Bu mahallerde sabun, şampuan, duş jeli gibi ürünler tek kullanımlık olarak misafire sunulur.

Sertifikası olmayan saunalar açılmayacak

-Hamam, sauna, masaj üniteleri gibi SPA üniteleri Sağlıklı Turizm Sertifikası bulunmayan tesislerde hizmete açılmayacak.

Havlular kapalı poşette olacak



-Plaj-havuz havluları kapalı poşetler içinde veya görevli personel tarafından misafir kullanıma sunulacak.

Açık büfelere düzenleme



-Açık büfe uygulaması yapılması halinde açık büfenin misafir tarafına misafir erişimini engelleyecek şekilde pleksiglas veya benzeri bariyer yapılacak, servis ise mutfak personeli tarafından sunulacak.



-Yemek masaları, sandalyeler, servis malzemeleri, şeker, tuz, baharat, peçete, menü gibi malzemelerin her misafir kullanımından sonra alkol bazlı ürünlerle hijyen temizliği yapılacak. Mümkünse tek kullanımlık şeker, tuz, baharat, peçete kullanılacak.



-Personelin düzenli sağlık kontrolü yapılacak, birlikte yaşadığı kişilerin Covid-19 açısından izlenebilmesi için personelden periyodik bilgi alınacak. Tüm personele salgın ve hijyen konusunda özel eğitim verilmesi sağlanacak.



-Personel girişinde termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamaları, dezenfeksiyon paspasları ve el dezenfeksiyonu veya antiseptiği bulundurulacak. Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanacak. Aynı vardiyada mümkün olduğunca aynı personelin çalıştırılmasına özen gösterilecek.



-Personelin soyunma-duş-tuvalet ve ortak yemek yeme dinlenme alanları sosyal mesafe koşullarına uygun olarak düzenlenecek, bu konuda gerekirse yer işaretleri, şerit, bariyer gibi düzenlemeler yapılıp bu alanların temizliği ve kurallara uygun şekilde dezenfeksiyonu düzenli olarak sağlanacak.



-Tesis bünyesinde veya ayrı bir yerde personel lojmanı bulunması halinde, en fazla 4 kişilik odalarda konaklama sağlanacak, koğuş sisteminde konaklama yapılmaz, lojmanların ve yeme-içme ünitelerinin temizlik, hijyen ve sağlık tedbirleri misafir üniteleri için geçerli olan koşullarda sağlanacak, bu ünitelere personel olmayan kişilerin erişimine izin verilmeyecek.



-Mal tedariki veya başka sebeplerle (tamir, bakım, vb) tesise geçici olarak kabul edilen kişilerin temasının asgari düzeyde tutulmasına yönelik kurallar belirlenerek uygulanması izlenir. Ayrıca, bu kişilerin sosyal mesafe kuralı korunarak ve koruyucu ekipman kullanarak işlemlerini yapmaları sağlanır.



-Misafir yatak odası temizliği maske takan personel tarafından, her müşteri odası için tek kullanımlık eldiven kullanılarak yapılır.