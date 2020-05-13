HABER /  YEREL
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

Mersin'de sürücüsünün kalp krizi geçirdiği araç durağa daldı: 1 ölü 1 yaralı

MERSİN'de, Gençlik ve Spor Yenişehir İlçe Müdürü İrfan Akkar (54), direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti. Akkar'ın kontrolünden çıkan otomobil de duraktaki Onur Alagöz'e (23) çarparak genci ağır yaraladı.

Abone ol

Kaza, saat 08.00 sıralarında, merkez Toroslar ilçesine bağlı Portakal Mahallesi Akbelen Bulvarı'nda meydana geldi.

İlçe müdürü öldü 1 kişi de ağır yaralandı

Gençlik ve Spor Yenişehir İlçe Müdürü İrfan Akkar, 33 ADN 531 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, kalp krizi geçirdi. Fenalaşan Akkar'ın kontrolünden çıkan otomobil, cadde üzerindeki durağa daldı. Bu sırada durakta bekleyen Onur Alagöz, otomobilin kendisine çarpmasıyla ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından İlçe Müdürü İrfan Akkar ile Onur Alagöz, ambulanslarla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan İrfan Akkar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Onur Alagöz'ün ise tedaviye alındığı belirtildi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı genelge yayımladı sosyal mesafeli tatilin ayrıntıları
Fenerbahçeli yöneticinin Koronavirüs testi pozitif çıktı
MHP'li Semih Yalçın'dan dikkat çeken yorum! Cumhurbaşkanı CHP'den seçilse...
İstanbul'da şaşırtan olay! Hastanede koronavirüs tesadüfü
Maskesiz dolaşan vatandaş: Korona neredeyse gelsin bulsun beni
Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Tokat'ta kumar oynayan 24 kişiye ceza yağdı
İstanbul'da sanat evine operasyon! 78 parça tarihi eser ele geçirildi
İlhakı görüşmek için İsrail'e gelen Pompeo Çin ve İran'ı hedef aldı
Paul Scholes'un Ronaldinho itirafı: Herkes tekme atmaya çalışıyordu
Sergen Yalçın'ın istemediği Ljajic elde kaldı
Uykuda farkına varmadan boşalınca oruç bozulur mu?
Yorumlar 1 yorum