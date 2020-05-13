HABER /  YEREL
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

Van'da PKK'lı teröristlerin suikast silahları ele geçirildi

VAN Başkale'de düzenlenen operasyonda keskin nişancı tüfekleri, makinalı tüfek ve mühimmat bulundu.

Abone ol

Van'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde teröristlerin il ve ilçe merkezlerinde görevli üst düzey mülki ve adli erkan, güvenlik mensupları ve sözde ajan ilan ettikleri şahıslara yönelik suikast tarzı eylem arayışında oldukları, bu amaçla kullanılacak bazı silahları araziye gizledikleri tespit edildi.

PKK'ya ait silahlar bulundu

Başkale'nin Esenyamaç Mahallesi kırsalında düzenlenen "Kapan-Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren Operasyonu"nda; Zagros keskin nişancı tüfeği, PKM makinalı tüfek, dürbün monteli Dragunov keskin nişancı tüfeği ve bu silahlara ait mermi ele geçirildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı genelge yayımladı sosyal mesafeli tatilin ayrıntıları
Fenerbahçeli yöneticinin Koronavirüs testi pozitif çıktı
MHP'li Semih Yalçın'dan dikkat çeken yorum! Cumhurbaşkanı CHP'den seçilse...
İstanbul'da şaşırtan olay! Hastanede koronavirüs tesadüfü
Maskesiz dolaşan vatandaş: Korona neredeyse gelsin bulsun beni
Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Ticaret Bakanlığı'ndan patates ithalatına gözetim kararı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Asya'daki mevcudiyetimizi artırmamız lazım
İngiliz Financial Times yazdı: Türkiye yenilenebilir enerji yatırımlarında Avrupa'da 7. oldu
TÜİK, mart ayı dış ticaret endeksini açıkladı
Mersin'de sürücüsünün kalp krizi geçirdiği araç durağa daldı: 1 ölü 1 yaralı
Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Hangi günlerde sokağa çıkma yasağı var?
Yorumlar