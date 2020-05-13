Kocaeli'de yüzük çalan hırsızı kuyumcu kovalayıp yakaladı

KOCAELİ’de kuyumcudan tektaş yüzük çalarak kaçmaya çalışan M.M.K. (17), peşinden koşan kuyumcu tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

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Gölcük ilçesinde 19 Mayıs Caddesi’nde bulunan kuyumcuya giren M.M.K., tektaş yüzüklere bakmak istediğini söyledi.

Kuyumcu peşinden koştu

İş yeri sahibi Nurullah Olhan, 1500 TL değerindeki tektaş yüzüğü gence gösterdi. Yüzüğü alan genç bir anda kuyumcudan çıkarak kaçmaya başladı. Nurullah Olhan kaçan gencin peşinden koşarak M.M.K.’yi yakaladı. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi M.M.K.’yı gözaltına aldı. M.M.K. ifadesinde parası olmadığı için yüzüğü çaldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.