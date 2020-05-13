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Bez maskelerle ilgili önemli karar! Ruhsar Pekcan duyurdu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan bez maske ihracatında ön izin şartı aranmayacağını ve ihracatçıların kolaylıkla ticaret yapabileceğini söyledi.

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Ticaret Bakanı Pekcan, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs tedbirleri kapsamında açıklamalarda bulundu.

Ön izin şartı aranmayacak
Pekcan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Tekstil ve hazır giyim sektöründe küresel talep daralmasının yaşandığı bu dönemde, çok kullanımlı bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maske ihracatı için ön izin şartı aranmayacak olup, ihracatçılarımıza kolaylık sağlayacak bu uygulamanın hayırlı olmasını dilerim.

''Önemli katkı sağlamıştır''
Piyasaya sunulan tıbbi ve cerrahi maskelerin ihracatına Sağlık Bakanlığından ön izin alınması uygulaması, son dönemde ülkemizde artan maske ihtiyacının karşılanmasına ve sağlık çalışanlarımızın tam donanımlı olarak COVID hastalarına hizmet sağlamasına önemli katkı sağlamıştır.''

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