Eski Real Madridli Edwin Congo'ya gözaltı şoku

Eski Real Madridli 43 yaşındaki Edwin Congo,Madrid'de kokain kaçakçılığı yapan çeteyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

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İspanya basınında çıkan haberlere göre, eski Kolombiyalı milli forvet Congo, gözaltında 1 saat sorguya çekildikten sonra serbest bırakıldı.

El Chiringuito spor programına açıklama yapan Congo, "Bu hiç iyi bir durum değil ama evdeyim. Biraz rahatladım. Bana bir kaç soru sordular ve eve gönderdiler." ifadelerini kullandı.

"Şu anda özgürüm"

Kendisini tekrar arayacaklarını söylediklerini belirten Congo, "Şu anda özgürüm. İçim de rahat çünkü kokain ticareti yapmadım. Evimde hiç kokain yok." şeklinde konuştu.

43 yaşındaki Edwin Congo, 1999'da Real Madrid'e transfer olmuştu ancak hiçbir resmi maçta forma giyememişti.