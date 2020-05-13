Keşan'da yüzme havuzları için 'koronavirüs' yasağı

EDİRNE'nin Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Altay, ilçede sahil kesimi ve orman alanlarında bulunan site yerleşimlerindeki açık ve kapalı yüzme havuzlarının doldurulması ile kullanılmasının yasaklandığını açıkladı.

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Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Altay, koronavirüse karşı halkı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam edildiğini belirtti.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararı açıklayan Altay, "Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte ilçe sınırlarıyla mücavir alanlarında, sahil kesimi ve orman alanlarında bulunan site yerleşimlerinin toplu olarak kullanılan açık, kapalı yüzme havuzlarının koronavirüs hastalığının bulaşma yollarının engellenmesi ve halkın sağlığının korunması noktasında tehlike oluşturabileceği değerlendirildi. Bu kapsamda halkın sağlığının korunması amacıyla yüzme havuzlarının su ile doldurulmayarak bu konuda ikinci bir karar alınıncaya kadar kullanılmasının engellenmesine yönelik bir karar alınmıştır. Koronavirüs salgının önlenmesi amacıyla söz konusu karara uyularak havuzların kullanılmaması gerekmektedir. Aksi durumda karara uymayan ilgililer hakkında cezai ve idari yaptırımlar uygulanacaktır" dedi.