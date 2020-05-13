Bakan Albayrak'tan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' açıklaması: 240 milyar TL'ye ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" ile ilgili son dakika açıklamalar yaptı. Bakan Albayrak, "Adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i." diye konuştu.

"Milli gelirin yaklaşık yüzde 11'ine denk"

"Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz." diyen Bakan Albayrak, "Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL'yi bulmaktadır. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11'ine denk gelmektedir" ifadelerine yer verdi.

"Dünyadaki iyi konumda olan ülkelerden biriyiz"

Albayrak, açıklamasına şöyle devam etti: İster maddi tutarı ister ekonomik büyüklüğü dikkate alın, Türkiye salgın kapsamında destek/milli gelir oranında dünyadaki iyi konumda olan ülkelerden biridir.

"Covid-19'un etkileri giderilecek"

Covid-19 salgının ekonomimize etkilerini gidereceğimizden, ülkemiz için ortaya çıkan potansiyeli değerlendirebileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye sağlam bilançosu ile bu süreci en rahat atlatacak ülkelerden birisidir.