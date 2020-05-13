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Benzine gece yarısı 19 kuruş indirim gelecek! EPGİS açıkladı

EPGİS'den yapılan açıklamaya göre gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 19 kuruş indirime gidildi.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS), yapılan açıklamada "14/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 19 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.

Fiyatlar ne kadar olacak?

Ankara'da ortalama 5,80 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,61 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,66 liradan 5,47 liraya, İzmir'de 5,83 liradan 5,64 liraya inecek.

EPGİS'in Twitter'dan yaptığı açıklama:

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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