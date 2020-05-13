İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe İstanbul'un Covid-19 haritası

Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunulan Hayat Eve Sığar uygulaması, ilçe ilçe mahalle mahalle korona virüs yoğunluk durumlarını gösteriyor. İstanbul'un tüm ilçelerindeki Covid-19 yoğunluk haritasında kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte, Covid-19 İstanbul risk ve yoğunluk durumu ve ilçe ilçe koronavirüs vaka ve son durum bilgileri haritası...