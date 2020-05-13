İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe İstanbul'un Covid-19 haritası
Türkiye'de koronavirüsün merkez üssü İstanbul... İstanbul'da en fazla Covid-19 hastası nerede?.. Hangi ilçeler virüs açısından daha riskli? İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs haritası...
Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunulan Hayat Eve Sığar uygulaması, ilçe ilçe mahalle mahalle korona virüs yoğunluk durumlarını gösteriyor. İstanbul'un tüm ilçelerindeki Covid-19 yoğunluk haritasında kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte, Covid-19 İstanbul risk ve yoğunluk durumu ve ilçe ilçe koronavirüs vaka ve son durum bilgileri haritası...
Koronavirüs salgını kapsamında vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine ve kendi sağlıklarını takip edebilmelerine imkan tanıyan "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması güncellendi.
Yapılan değişiklik ile birlikte bazı ilçelerdeki Covid-19 son durumu değişikliği dikkat çekti.
Yapılan güncellemenin ardından menüde mavi renkten kırmızı renge doğru riskler belirlendi.