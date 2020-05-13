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Bingöl'de otomobil takla attı 1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde iddiaya göre sürücüsünün kontrolünü yitirdiği cip takla attı. Meydana gelen kazada araç içerisindeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Talihsiz kaza, saat 14.30 sıralarında Karlıova'ya bağlı Ciligöl köyü mevkisinde meydana geldi.

Karlıova'dan Bingöl yönüne ilerleyen, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 12 AD 878 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Kazada araçtaki kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Ölen kişinin cenazesi Karlıova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralılar ise Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak tedavi altına alındı.

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