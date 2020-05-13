HABER /  YEREL
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

Ankara'da davul eşliğinde halay çeken 8 kişiye 12 bin 600 lira ceza

ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal edip, dün cadde üzerinde halay çeken 8 kişinin kimliği tespit edildi. Bu kişilere toplam 12 bin 600 lira idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Abone ol

Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi'nde, gece saatlerinde 8 arkadaş sokağa çıktı. Maske takmadığı görülen 8 genç, yanlarına gelen davulcu eşliğinde ele ele tutuşarak halay çekti.

8 kişinin kimliği tespit edildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal eden gençler, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki topladı. Polis, halay çeken 8 kişinin kimliğini belirleyerek, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında toplam 12 bin 600 lira idari para cezası uyguladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'den yapılan açıklamada, "Saat 02.20 sıralarında Mamak Kutlu Mahallesi'nde sosyal mesafe kurallarına riayet etmeyerek koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden şahıslara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereği toplam 12 bin 600 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
DEVA Partili Nihat Ergün'den bombalar! Kork kork kork, nereye kadar... 90'lara döndük...
Fenerbahçe'den Mert Çetin bombası! Roma'yla el sıkışıldı
Benzine gece yarısı 19 kuruş indirim gelecek! EPGİS açıkladı
Sokağa çıkma kısıtlamasından kimler muaf? İstanbul Valiliği açıkladı
Bakan Albayrak'tan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' açıklaması: 240 milyar TL'ye ulaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ünal: 'Virüs ölmedi komada' deniliyor ama...
ÖNCEKİ HABERLER
İtalya'da aşırı sağcı vekilden Müslüman Romano'ya Meclis kürsüsünden hakaret
Adana'da 4 saatlik izinde sulama kanalına girip hayatlarını tehlikeye attılar
1 milyon TL ödülle aranan terörist sağ yakalandı
Sivas'ta çarptığı yayaya 'abartıyorsun' diyerek tepki gösterdi
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde belediye tüm veresiye defterlerini yaktı
9 ilde korkutan koronavirüs rakamları!
Yorumlar