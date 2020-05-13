Adana'da 4 saatlik izinde sulama kanalına girip hayatlarını tehlikeye attılar

ADANA'da, sokağa çıkma yasağının 4 saatliğine kaldırılmasıyla 0-14 yaş aralığındaki çocukların çoğu park ve bahçelere akın ederken, bazı çocuklar ise boğulma tehlikesini aldırmadan sulama kanalına girdi.

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Yeni tip koronavirüs salgını kapsamında sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş altı çocuk ve gençlerden 0-14 yaş arasında olanlar bildiğimiz gibi, 11.00- 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni çıktı.

Her yıl ölüm olayı yaşanıyor

Çocukların çoğu parklara akın ederken, bazıları ise hava sıcaklığının 32 dereceyi bulması nedeniyle her yıl onlarca kişinin hayatını kaybettiği Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarına girerek, hayatını tehlikeye attı.

"Ben yüzmeyi burada öğrendim.."

Uzun zamandır evden dışarı çıkmadığını ve bunaldığını söyleyen 14 yaşındaki Murat Gül, yasağın kalkmasını fırsat bilerek sulama kanalına girdiğini belirtirken, "Burada boğulma riskinden korkmuyorum çünkü genelde yüzme bilmeyenler boğuluyor. Ben yüzmeyi burada öğrendim ve yüzmeyi çok iyi biliyorum. Yüzücülük sertifikalarım bile var" dedi.