DEVA Partili Nihat Ergün'den bombalar! Kork kork kork, nereye kadar... 90'lara döndük...

Eski AK Partili Sanayi Bakanı şimdinin DEVA Partisi Teşkilat Başkanı Nihat Ergün'den gündemle ilgili flaş açıklamalar geldi... "Kendimize çeki düzen vermezsek birçok insan dindarlara selam bile vermeyecek" diyen Ergün, "Elimizi taşın altına koyduk. Kork kork kork, nereye kadar!.." ifadelerini kullandı.

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DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Nihat Ergün, İslami muhafazakârların kendilerini devletin sahibi olarak gördükten sonra demokratlarla bağlarını kopardığı iddiaları için şok tespitlerde bulunup özeleştiri yaptı. "Muhafazakâr insanlara şöyle bakılıyordu: bunlar iyi güvenilir insanlar, bunlardan bir kötülük gelmez. Bugün birçok insan şöyle bakıyor: bunların ne kötülük yapacağı belli olmaz!" diyen Nihat Ergün şöyle devam etti:

Önümüzdeki dönemde dindarların esamesi okunmayacak

"Ben de dindar bir insanım, dindar bir seçmenim. Eğer kendimize çekidüzen vermezsek dindar insanlar olarak, bu gidişatı yanlış bulmazsak inanın önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin dindar insanlarının Türkiye’nin siyasetinde, ekonomisinde, sosyal hayatında hiç esamesi okunmayacak. Selam bile vermeyecek birçok insan. Neden? Güven kaybı yüzünden."

Onlar duruyor ama çocukları başka partilere gidiyor

"Siyasi iktidarın yanlışlarına AK Parti içinden neden ses çıkmıyor" sorusu üzerine Nihat Ergün, "Arkadaşlarım hâlâ bulundukları partide durmalarına rağmen çocukları durmuyor, başka istikamete gidiyorlar. Bizi de ilk kuvvetli uyaranlar çocuklarımız oldu, n’apıyorsunuz diye. Biz çocuklarımızın torunlarımızın geleceği için sorumlu hissettik ve elimizi taşın altına koyduk." dedi.

Arkadaşların korkuları varmış! Kork kork nereye kadar...

"Kork kork kork, nereye kadar!" diye soran Nihat Ergün şöyle devam etti: "Arkadaşların korkuları varmış. Kredi aldım üstüme çökerler, borcum var ödeyemem, iş yerime müfettiş gönderirler… Anladım da kardeşim, bunlar 28 Şubat sürecinde de yapıldı. Benzer şeyleri o zaman da yaşadık. Şimdi benzerleri bugün yaşanıyorsa bu çare değil. Bu anlayışı terk etmeleri gerekiyor. Bizim partimize gelsinler diye söylemiyorum, kendi partileri içinde cesaretlensinler. Yeter artık desinler, bu böyle gitmez desinler göreceksiniz Türkiye’nin birçok meselesi düzelmeye başlayacak.”

'Her anlamda 90'lı yıllara dönüldü'

Nihat Ergün, son haftalarda organize suç örgütü yöneticilerinin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlara ve siyasete ilişkin mesajlarını ise şu sözlerle değerlendirdi: “Devlet örgütü mafya ile mücadele örgütüdür. Suç örgütlerinden yakın olanları himaye eden bir devlet mekanizması tahayyül edilebilir mi? Ama bunlar televizyon dizilerinde bile teşvik ediliyor. Gençlik bu istikamete yönlendiriliyor. Gerçekten de mafya lideri olanlar ağzına geleni söylüyor, bir Allah’ın kulu bir şey söylemiyor. Geziyor, dolaşıyorlar rahatça. Bunların devlet adabıyla, devlet anlayışıyla örtüşmesi mümkün değil. Böyle değildi bu işler. Bir anda yeniden adeta 90’lı yıllarda yaklaşıma her açıdan dönmüş olduk. Bu gidişatı doğru bulmuyoruz.”