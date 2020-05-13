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Merih Demiral saha antrenmanlarına başladı

Anadolu Ajansı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'ta oynayan Merih Demiral, ocak ayında geçirdiği ameliyatın ardından sahada antrenmanlara başladı.

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'tan yapılan açıklamada, 22 yaşındaki milli futbolcu Merih Demiral'ın iyileşmesinin kademeli olarak devam ettiği ve sahada çalışmalara döndüğü belirtildi.

Merih Demiral da Instagram hesabından antremandaki bir fotoğrafını paylaşarak, "Başladık" yorumunu yaptı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Başladık! #evenstronger

Merih Demiral (@merihdemiral)'in paylaştığı bir gönderi ()

Serie A'da Juventus ile Roma arasında oynanan maçta sol dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Merih'in 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu.

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