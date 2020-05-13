Djibril Cisse 100 gol için dönüyor

Kariyerine iki sene önce nokta koyan Fransız golcü Djibril Cisse de özel bir hedef nedeniyle futbola dönüş trenini kaçırmak istemiyor.

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Avrupa futbolunun en aykırı karakterlerinden Djibril Cisse futbola dönüyor. 2018'de kariyerine nokta koyan Fransız forvet, Ligue 1'de 100 gole ulaşmak için takım aradığını açıkladı. Hedefinin 4 gol uzağında yer alan 38 yaşındaki oyuncu, alt yapısından yetiştiği Nimes ile görüşüyor.

La Provence gazetesine konuşan Cisse, kardeşinin transferi için uğraştığını ve kariyerini Fransız futbolunun en büyük sahnesinde 100 gole ulaşarak onurlandırmak istediğini söyledi.

Kariyeri boyunca 10'u aşkın takımda forma giyen Cisse, 2005 yılında Liverpool ile Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı.