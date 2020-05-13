Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soruldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması kararında salgının seyri etkili olacak. Önümüzdeki günlerde buna göre gündeme gelmiş olur." dedi.

Bakan Koca, net olmamakla birlikte salgının seyrini işaret etti.

Bunun bir hükümet kararı olduğunu dile getiren Koca, "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması kararında salgının seyri etkili olacak. Önümüzdeki günlerde buna göre gündeme gelmiş olur." dedi.

"Bilim Kurulu'nun gündemine gelmedi"

Sağlık Bakanı Koca, "O durumda da hükümet gerekli açıklamayı yapmış olur. Bilim Kurulu'nun gündemine gelmedi. Salgının gelecek haftaki durumu göz önüne alınıp, bir karar verilecektir." açıklamalarında bulundu.

Camiler ne zaman açılacak?

Bakan Koca, "Pandemi hastanelerinden bahsedeyim. Planlanırken özellikle bu dönemde çok amaçlı pandemi hastaneleri ağırlıklı, bildiğiniz gibi daha çok geçici yapılan hastane şekli. O dönem için yapılan daha çok prefabrik yapılar ve devamında devre dışı yapılar olarak bugüne kadar yapıldı, Çin dahil olmak üzere. Biz ise Türkiye'de hastane yoğunluk, doluluk oranlarımız yüzde 30-32'lerde yoğun bakım yüzde 60'larda demiştim. Bu pandemi hastanelerini yaparken yüzde 90 -100 yoğunluğumuz olduğu için yapmıyoruz dedim. Özellikle havaalanında ve Sancaktepe için söylüyorum. Biz özellikle deprem için, afetler için, salgın için hastanelerimiz var mı? Yeri geldiğinde bu anlamda pistiyle, çok rahatlıkla deprem ve afet döneminde de sizin kullanabileceğiniz hastaneler olarak kullanılıyor olacak. Onun için çok amaçlı hastaneler olarak adını koyduk. O nedenle buna ilave olarak çok amaçlı dediğimiz için yeri geldiğinde sağlık turizmi için kullanmak istiyoruz ve kullanabiliriz. Dünyanın birçok ülkesinden hastaları getirme çalışması içindeyiz. Bunu böyle yapıyor olacağız. Rahatlıkla uçak, ambulans, helikopter ambulansın hasta naklinin yapılabileceği alan olarak düşünüldü. Bu Türkiye için zenginlik. Camilerle ilgili doğrusu dünyada yer yer bazı uygulamaların olduğunu biliyoruz. Salgının seyrine göre gündeme gelebilir. Bilim Kurulmumuzda bu anlamda gündem olmadı. Önümüzdeki günler zannediyorum gündeme gelmiş olur. Olabilme durumu olursa daha çok tedbirli kuralları olmak kaydıyla hükümet ve bakanlar kurulunda gündem olur sayın Cumhurbaşkanı açıklamayı yapmış olur" diye konuştu.