HABER /  GÜNCEL
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soruldu.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması kararında salgının seyri etkili olacak. Önümüzdeki günlerde buna göre gündeme gelmiş olur." dedi.

Bakan Koca, net olmamakla birlikte salgının seyrini işaret etti.

Bunun bir hükümet kararı olduğunu dile getiren Koca, "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması kararında salgının seyri etkili olacak. Önümüzdeki günlerde buna göre gündeme gelmiş olur." dedi.

"Bilim Kurulu'nun gündemine gelmedi"
Sağlık Bakanı Koca, "O durumda da hükümet gerekli açıklamayı yapmış olur. Bilim Kurulu'nun gündemine gelmedi. Salgının gelecek haftaki durumu göz önüne alınıp, bir karar verilecektir." açıklamalarında bulundu.

Camiler ne zaman açılacak?
Bakan Koca, "Pandemi hastanelerinden bahsedeyim. Planlanırken özellikle bu dönemde çok amaçlı pandemi hastaneleri ağırlıklı, bildiğiniz gibi daha çok geçici yapılan hastane şekli. O dönem için yapılan daha çok prefabrik yapılar ve devamında devre dışı yapılar olarak bugüne kadar yapıldı, Çin dahil olmak üzere. Biz ise Türkiye'de hastane yoğunluk, doluluk oranlarımız yüzde 30-32'lerde yoğun bakım yüzde 60'larda demiştim. Bu pandemi hastanelerini yaparken yüzde 90 -100 yoğunluğumuz olduğu için yapmıyoruz dedim. Özellikle havaalanında ve Sancaktepe için söylüyorum. Biz özellikle deprem için, afetler için, salgın için hastanelerimiz var mı? Yeri geldiğinde bu anlamda pistiyle, çok rahatlıkla deprem ve afet döneminde de sizin kullanabileceğiniz hastaneler olarak kullanılıyor olacak. Onun için çok amaçlı hastaneler olarak adını koyduk. O nedenle buna ilave olarak çok amaçlı dediğimiz için yeri geldiğinde sağlık turizmi için kullanmak istiyoruz ve kullanabiliriz. Dünyanın birçok ülkesinden hastaları getirme çalışması içindeyiz. Bunu böyle yapıyor olacağız. Rahatlıkla uçak, ambulans, helikopter ambulansın hasta naklinin yapılabileceği alan olarak düşünüldü. Bu Türkiye için zenginlik. Camilerle ilgili doğrusu dünyada yer yer bazı uygulamaların olduğunu biliyoruz. Salgının seyrine göre gündeme gelebilir. Bilim Kurulmumuzda bu anlamda gündem olmadı. Önümüzdeki günler zannediyorum gündeme gelmiş olur. Olabilme durumu olursa daha çok tedbirli kuralları olmak kaydıyla hükümet ve bakanlar kurulunda gündem olur sayın Cumhurbaşkanı açıklamayı yapmış olur" diye konuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da damat dehşeti! Öldürdü, parçaladı, 3 ay dondurucuda sakladı
DEVA Partili Nihat Ergün'den bombalar! Kork kork kork, nereye kadar... 90'lara döndük...
Şehit itfaiyecinin abisi konuştu: Ekrem İmamoğlu aramadı
Fenerbahçe'den Mert Çetin bombası! Roma'yla el sıkışıldı
Benzine gece yarısı 19 kuruş indirim gelecek! EPGİS açıkladı
Sokağa çıkma kısıtlamasından kimler muaf? İstanbul Valiliği açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Djibril Cisse 100 gol için dönüyor
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sağlık çalışanlarına teşekkür etti
"Kanun teklifi vereceğiz" diyen Kılıçdaroğlu: 2020 yılı için motorlu taşıtlar vergisi alınmasın
Ankara'da davul eşliğinde halay çeken 8 kişiye 12 bin 600 lira ceza
İtalya'da aşırı sağcı vekilden Müslüman Romano'ya Meclis kürsüsünden hakaret
19 Mayıs şiirleri 2 kıtalık kısa 19 Mayıs şiirleri
Yorumlar