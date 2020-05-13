HABER /  SPOR
ADV Her şartta ayakta kal!
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

Roma, Cengiz Ünder için 24 milyon euro istiyor

İtalyan devi Roma, bu yaz takımdan göndermeyi planladığı milli futbolcu Cengiz Ünder için 24 milyon eroluk bonservis bedeli belirledi.

Abone ol

Roma, Avrupa devlerini peşinden sürükleyen milli yıldız Cengiz Ünder'in satışına onay verdi.

İtalyan basınında yer alan haberde İtalyan kulübünün Cengiz Ünder hakkında karar verdiği yazıldı. Kulüp, genç futbolcunun bu yaz satılmasını planlıyor.

Haberde, milli futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında Arsenal, Tottenham, Bayer Leverkusen, Milan ve Napoli'nin yer aldığı belirtildi. Roma'nın Cengiz Ünder için 24 milyon euroluk bonservis bedeli beklediği de kaydedildi.

15 MAÇTA 3 GOL ATTI
Roma'nın 2017 yılında 14,2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Cengiz Ünder, bu sezon Serie A'da 15 maçta forma giydi ve 3 gol attı. Genç futbolcu Avrupa Ligi ve İtalya Kupası'nda da toplamda 5 karşılaşmada forma şansı buldu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD seçimleriyle ilgili şoke eden bir iddia daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına 18 Mayıs'ta idari izin kararı
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
TFF liglerin başlama tarihlerini ilan etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Şu anki şartlarda salgın kontrol altında
DEVA Partili Nihat Ergün'den bombalar! Kork kork kork, nereye kadar... 90'lara döndük...
ÖNCEKİ HABERLER
Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Sağlık Bakanı Koca'dan kontrollü sosyal hayat vurgusu
Ekrem İmamoğlu'na neden soruşturma açıldı?
MHP'li Bülbül'den Akşener'in çağrısına sert cevap
AB yavaş ve kademeli şekilde normalleşecek
Kadir Gecesi ne zaman Kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır?
Yorumlar