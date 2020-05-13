HABER /  ÇALIŞMA HAYATI
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına 18 Mayıs'ta idari izin kararı

Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu çalışanların 18 Mayıs Pazartesi günü idari izinli sayılmasının uygun görüldüğü bildirildi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların 18 Mayıs Pazartesi günü idari izinli sayılmaları uygun görüldü.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

SON DAKİKA HABERLERİ
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
TFF liglerin başlama tarihlerini ilan etti
(13 MAYIS 2020) Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Şu anki şartlarda salgın kontrol altında
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
İstanbul'da damat dehşeti! Öldürdü, parçaladı, 3 ay dondurucuda sakladı
ÖNCEKİ HABERLER
Djibril Cisse 100 gol için dönüyor
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sağlık çalışanlarına teşekkür etti
"Kanun teklifi vereceğiz" diyen Kılıçdaroğlu: 2020 yılı için motorlu taşıtlar vergisi alınmasın
Ankara'da davul eşliğinde halay çeken 8 kişiye 12 bin 600 lira ceza
İtalya'da aşırı sağcı vekilden Müslüman Romano'ya Meclis kürsüsünden hakaret
Yazar Yusuf Kaplan 'Kültür Nöbeti' programında Sezai Karakoç'u anlattı
Yorumlar