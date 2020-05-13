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TFF liglerin başlama tarihlerini ilan etti

Anadolu Ajansı

Süper Lig daha önce de duyurulduğu gibi 12 Haziran'da; TFF 1. Lig 19 Haziran'da; TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig ise 18 Temmuz'da başlayacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin başlama tarihini ilan etti.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulunun TFF Sağlık Kurulu ile toplantı yaptığı belirtildi. TFF Sağlık Kurulunun, Süper Lig ile diğer ligler hakkındaki görüş ve tavsiyelerinin yanı sıra, Türkiye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneğinin yazılı başvuruları dikkate alınarak yeni bir değerlendirmede bulunulduğu aktarıldı.

TFF Yönetim Kurulunun, şimdilik olmak kaydıyla, Süper Lig müsabakalarının daha önce de ilan edildiği gibi 12 Haziran'da; TFF 1. Lig maçlarının 19 Haziran'da; TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig müsabakalarının ise 18 Temmuz'da başlatılmasına karar verdiği duyuruldu.

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