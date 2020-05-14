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BB Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

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Mavi beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bir süre önce Kovid-19 testi yapılan futbolcu ve teknik heyete bugün ikinci bir test uygulandığı aktarıldı.

Yeni test sonucu 11 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Erzurumsporumuzda yapılan ikinci Covid-19 testi sonucu 4 futbolcumuz, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli ve 5 kulüp çalışanının test sonucu pozitif çıkmış, buna ilaveten durumu şüpheli olan 12 kişinin testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevkleri sağlanmıştır. Detaylar ilerleyen süreçte paylaşılacaktır."

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