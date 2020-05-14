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Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı renklerine bağladı

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Alanyasporlu Fabrice N'Sakala ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Kongolu futbolcunun ikna edilmesinde büyük rol oynadığı belirtildi.

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Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de istediği yıldız ismin transferini bitirdi.

Beşiktaş, Alanyaspor'la sözleşmesi liglerin bitimiyle sona erecek Fabrice N'Sakala ile kesin olarak anlaşmaya vardı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanya'yı çalıştırdığı dönemden talebesi olan Demokratik Kongolu futbolcu ile iki yıllık sözleşme imzalandı.

N'Sakala'nın ilk sezon için 850 bin Euro, ikinci sezon için de 900 bin Euro alacağı belirtildi. Yönetim, böylece futbolcu ücretlerinde belirlediği 1 milyon Euro barajını geçmeden ilk transferini gerçekleştirmiş oldu.

SERGEN YALÇIN DEVREYE GİRDİ
Bu transferde Sergen Yalçın'ın payı büyük oldu. Yalçın'ın N'Sakala'nın mutlaka alınmasını istediği ve futbolcunun ikna edilmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.

29 yaşındaki N'Sakala, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den devre arasında teklif aldığını ve kendisiyle Başakşehir'in de ilgilendiğini ifade etmiş ancak gönlünün Beşiktaş'tan yana olduğunu dile getirmişti.

ÇOK YÖNLÜ OYNUYOR
Asıl yeri sol bek olan Fabrice N'Sakala, çok yönlü bir oyuncu olmasıyla dikkat çektiyor. 29 yaşındaki futbolcu, sol kanat, sol stoper ve sağ bekte de görev alıyor. N'Sakala, sol bekte 177 maça çıkıp 15 asist yaparken, sol kanatta 18 karşılaşmada 2 gol pası verdi. Sağ bekte başladığı 7 mücadalede ise 1 asistle oynadı.

Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı renklerine bağladı

(Kaynak: Sabah)

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