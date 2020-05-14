Ercüment Ovalı korona aşısı için yeni tarih verdi! Klinik deneyler başlıyor

Koronavirüs aşısı çalışmaları ve açıklamalarıyla tartışmaların odağında bulunan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, aşı için yeni tarih verdi. "Aşımızın birinci basamak hayvan deneyleri sorunsuz devam ediyor" diyen Ovalı, "Amaç eylülde klinik testlere başlamak" dedi.

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Koronavirüs (Covid-19) aşısını bulduklarını ve 23 Nisan'da açıklayacaklarını duyurunca tüm Türkiye'nin gündemine oturan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, 23 Nisan'da aşıyı açıklayamadı ama aşı için yeni tarih verdi. Prof. Dr. Ovalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşımızın birinci basamak hayvan deneyleri sorunsuz devam ediyor, amaç eylülde klinik testlere başlamak" dedi. İşte Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın yaptığı paylaşımlar:

Bilgilendirme :

İlk partide 2 miyon dozu hedeflediğimiz asimizin birinci basamak hayvan deneyleri sorunsuz devam ediyor. Amaç Eylülde kilinik testlere baslamak. — Ercüment Ovalı (@ercumentovali) May 13, 2020



Bilgilendirme: İlk partide 2 milyon dozu hedeflediğimiz aşımızın birinci basamak hayvan deneyleri sorunsuz devam ediyor. Amaç eylülde klinik testlere başlamak.

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