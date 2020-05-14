Dolarda kademeli düşüş devam ediyor! İşte dolarda son durum
Geçtiğimiz haftayı 7.26 seviyesine yükselen dolar/TL, 14 Mayıs gününe 6.96 ile başladı.Abone ol
Hafta boyu aşağı yönlü seyreden dolar/TL, bugün güne 7 seviyesinin altında başladı. Euro/TL de 7,52'den işlem görüyor.
6,90 gündeme gelecek
koronavirüs (Covid-19) salgını ve karantina tedbirlerinin kaldırılmasına yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirten uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,98'in altında kapanış olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını ve 6,90'ın gündeme geleceğini kaydetti.
"Dünya ekonomisi yüzde 3,2 küçülecek"
Birleşmiş Milletler küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,2 oranında küçüleceğini, salgın hastalığın dünyaya 8 trilyon 500 milyar dolar kaybettireceğini öngördüklerini açıkladı.
14 Mayıs altın fiyatları
Çeyrek altın: 629 Lira - Yarım altın: bin 259 Lira
Gram altın: 383 Lira - Cumhuriyet altın: 2 bin 510 lira