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Dolarda kademeli düşüş devam ediyor! İşte dolarda son durum

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Geçtiğimiz haftayı 7.26 seviyesine yükselen dolar/TL, 14 Mayıs gününe 6.96 ile başladı.

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Hafta boyu aşağı yönlü seyreden dolar/TL, bugün güne 7 seviyesinin altında başladı. Euro/TL de 7,52'den işlem görüyor.

6,90 gündeme gelecek

koronavirüs (Covid-19) salgını ve karantina tedbirlerinin kaldırılmasına yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirten uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,98'in altında kapanış olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını ve 6,90'ın gündeme geleceğini kaydetti.

"Dünya ekonomisi yüzde 3,2 küçülecek"

Birleşmiş Milletler küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,2 oranında küçüleceğini, salgın hastalığın dünyaya 8 trilyon 500 milyar dolar kaybettireceğini öngördüklerini açıkladı.

14 Mayıs altın fiyatları 

Çeyrek altın: 629 Lira - Yarım altın: bin 259 Lira

Gram altın: 383 Lira - Cumhuriyet altın: 2 bin 510 lira

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