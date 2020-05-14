Teslim olan terörist sayısı 78’e yükseldi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısında yer alan 2 terörist, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 78 oldu.''

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İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerinin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor. Jandarmanın ikna çalışması sonucu 2 örgüt mensubu daha teslim oldu

2 terörist teslim oldu

Bu kapsamda, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ikna çalışmaları sonucunda; terör örgütünün Suriye uzantısında faaliyet gösteren 2 terörist, Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olanlardan Z.A’nın 2015 yılında örgüte katıldığı, R. A.H’nın ise 2016 yılında örgüte katıldığı tespit edildi.

Sayı 78'e yükseldi

Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 78’e yükseldi.