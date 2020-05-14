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İstanbul Valiliği uyardı! 13 derece üzerinde olacak

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İSTANBUL Valiliği, 15-19 Mayıs tarihleri arasında sıcaklığın mevsim normallerinin 9-13 derece üzerinde hissedileceğini açıkladı.İşte İstanbul’da tahmin edilen hava sıcaklıkları...

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İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, 15 Mayıs Cuma gününden 19 Mayıs Salı gününe kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin 9-13 derece üzerinde hissedilecek, sıcak hava dalgasına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. 

Paylaşımda, bölge genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya illeri) uzun yıllar mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerinin yer yer aşılabileceğinin tahmin edildiği kaydedilerek,  özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlarla çocuk ve yaşlıların aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

İstanbul’da tahmin edilen hava sıcaklıkları
Güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunulmamasının sağlık açısından önemli olduğu dile getirilen paylaşımda, İstanbul’da tahmin edilen hava sıcaklıklarıyla ilgili, şu bilgilere yer verildi:

14 Mayıs Perşembe: Az bulutlu, en yüksek 25, en düşük 13 derece.
15 Mayıs Cuma: Az bulutlu, en yüksek 30, en düşük 15 derece.
16 Mayıs Cumartesi: Az bulutlu, en yüksek 33, en düşük 19 derece.
17 Mayıs Pazar: Az bulutlu, en yüksek 32, en düşük 19 derece.
18 Mayıs Pazartesi: Az bulutlu, en yüksek 31, en düşük 17 derece. 

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