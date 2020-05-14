ORC'nin son cumhurbaşkanlığı anketinde Erdoğan'a en fazla yaklaşan isim şaşırttı

ORC Araştırma Şirketi'nin cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket çalışmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en fazla yaklaşan isim İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu.

Abone ol

ORC Araştırma Şirketi "Mayıs 2020/ Siyasi Eğilimler Araştırması" sonuçlarını açıkladı. ORC Araştırma Şirketi 26 ilde 2316 kişi ile yaptığı ankette "İki adayın yarıştığı bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde, oy tercihiniz hangi isimden yana olur?" sorusunun yanıtlarını yayınladı.

Ankette Erdoğan, Gül, Kılıçdaroğlu ve Akşener ile karşılaştırıldı

Ankette; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül karşılaştırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorulduğu şıkta Erdoğan yüzde 54,1 oy alırken, Kılıçdaroğlu ise yüzde 36,4 oy aldı. İkisine de oy vermem diyenlerin oranı ise 9,5 olarak ölçüldü.

Erdoğan'a en çok yaklaşan isim Akşener oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in sorulduğu şıkta Erdoğan yüzde 51,9 oy alırken, Akşener ise yüzde 37,5 oy aldı. İkisine de oy vermem diyenlerin oranı ise 10,6 olarak ölçüldü.

Erdoğan Gül'e 2 kat fark attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sorulduğu şıkta Erdoğan yüzde 57,4 oy alırken, Gül ise yüzde 25,1 oy aldı. Bu oranlarla Erdoğan, Gül'e iki fark atmış oldu. İkisine de oy vermem diyenlerin oranı ise 17,5 olarak ölçüldü.