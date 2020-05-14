ORC'nin son anketinde Ekrem İmamoğlu listeye giremedi

ORC Araştırma Şirketi son 1 yılda en başarılı bulunan büyükşehir belediye başkanlarının araştırma sonuçlarına göne Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yüzde 62,7 ile zirvede yer alırken Ekrem İmamoğlu, ilk 10 ismin yer aldığı listeye giremedi.

Türkiye'de yapılan yerel seçimlerin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçti. ORC Araştırma, geride kalan sürede büyükşehir belediye başkanlarının başarısına dair bir araştırma yaptı. Araştırma kapsamında en başarılı 10 büyükşehir belediye başkanı belirlendi.

Zirvede Fatma Şahin yer aldı 

Ankete göre son 1 yılın en başarılı belediye başkanı, yüzde 62,7 ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu.

Anketin sonuçlarına göre ikinci sırayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, üçüncü sırayı ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün aldı.

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İmamoğlu listede yok

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sıralamada beşinci olurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu listede yer almadı. 

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin

Başarı oranı yüzde 62.7

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