Hasan Şaş'tan istifa sonrası ilk mesaj: Görevi devrettim

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Hasan Şaş, yaptığı paylaşımda ''U15 oynayan Yusuf Deniz'im var, görevi ona devrettim'' ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinden istifa eden Hasan Şaş, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

''Görevi devrettim''

Hasan Şaş'ın paylaşımında "Çok duyguluyum, dünden beri tüm mesajları okudum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. U15 oynayan Yusuf Deniz'im var, görevi ona devrettim. GALATASARAY'A hizmet şereftir, şimdi sıra sende oğlum" ifadeleri yer aldı.