Michael Schumacher yattığı yerden bile kazandı

Fransa Alpleri'nde geçirdiği kayak kazasının ardından bir tür bitkisel hayatta yaşamına devam eden Michael Schumacher, hasta yatağında kazanmaya devam etti

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Dünyanın 1 numaralı motor sporları yarışı Formula 1 Dünya Şampiyonası, 70. yıl dönümünü özel etkinliklerle kutlarken, organizasyonun efsane pilotu bu tarihi günde de öne çıkan isim olmayı başardı.

Formula 1 resmi internet sitesinden yapılan duyuruyla, 10 gün önce bir anket çalışması başlattı ve şampiyonanın 70 yıllık tarihindeki en etkili ismin kim olduğuna yönelik bir kamuoyu araştırması başlattı.

32 kişilik aday listesi oluşturuldu

Formula 1 uzmanları 32 kişilik bir aday listesi oluşturdu. Kuruculardan takım patronlarına, efsane pilotlardan yarışa büyük yenilik getiren girişimcilere kadar bir çok isim hazırlanan bu liste için belirlendi ve yarışseverlerin takdirine bırakıldı.

Michael Schumacher finale kaldı

Birbirleriyle elemeli bir şekilde eşleştirilen figürlerden finale iki isim kaldı. Formula 1'i 40 yıl yöneten ve ismi artık bu yarışla özdeşleşen organizasyonun patronu Bernie Ecclestone ile bu yarıştaki şampiyonluk rekoru henüz kırılamayan efsane pilot Michael Schumacher finale kaldı.

Formula 1'in 70 yıllık tarihindeki en etkili isim seçildi

Final oylamasında eski Alman pilot oyların yüzde 61'ini alırken, Ecclestone yüzde 39'da kaldı. Michael Schumacher, Formula 1'in 70 yıllık tarihindeki en etkili isim seçildi.