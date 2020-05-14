Eczacılar günü mesajları 2020 Eczacılar günü kutlama mesajları kısa

Bugün 14 Mayıs Eczacılık Günü. Ülkemizde 1968 yılından beri kutlanan eczacılar günü için kutlama mesajlarını, resimli 14 Mayıs Eczacılar günü kutlama sözlerini sizler için derledik. Doktor ile hastalar arasında köprü olan eczacıların bu önemli gününe yakışacak en güzel eczacılar kutlama sözleri sayfamızda...

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Eczacılar günü nedir, ne zamandan beri kutlanıyor ve 14 Mayıs Eczacılık günü önemi nedir soruları merak konusu oldu. Bugün 14 Mayıs Eczacılar günü. Ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlanan Eczacılar Günü, eczacılık öğretimine başlanmasının yıl dönümü olan 14 Mayıs 1968 yılından beri Eczacılık Günü olarak kutlanıyor.

ECZACILIK GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

*Sağlığımıza hizmet eden tüm değerli eczacılarımızın, Eczacılık Günü kutlu olsun…

*Dünya Eczacılar Günü vesileyle, eczacıların mesleki ve ekonomik sorunlarının aşıldığı, hastaya hizmet odaklı bir eczacılığın daha mümkün olduğu gelecek günler temennisiyle, tüm meslektaşlarımızın Eczacılık Günü'nü kutluyoruz.

*14 Mayıs'ı eczacılığın anlam ve öneminin hatırlanmasına, mesleğe ömür, emek ve gönül vermiş, çok değerli hizmet ve gayretleriyle seviye ve değer kazandırmış, katkı sağlamış eczacılarımızın, Eczacılar Günü kutlu olsun.

*Vatandaşların sağlık sorunlarına büyük bir duyarlılıkla yardımcı olmak için çalışan eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlu olsun.

*Eczacılar sağlık sisteminin giriş kapısı ve son halkasıdır. Tüm Eczacıların Eczacılar Günü Kutlu Olsun.

*Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biridir. 14 Mayıs Eczacılar Günü tüm Eczacılara Kutlu Olsun.

*İlaç dağıtım alanlarında kesintisiz 24 saat sağlık hizmeti veren, sağlık sorunlarına yardım için hep yanımızda olan eczacıların Eczacılar Günü Kutlu Olsun.

*İnsanların güvendikleri mesleklerin her zaman başında gelen tüm eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü Kutlu Olsun.

*Eczacılar ve eczaneler, ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler ile sağlıkta dönüşümden en çok etkilenen meslek gruplarının başında gelmektedir. Tüm Eczacıların 14 Mayıs Günleri kutlu olsun.