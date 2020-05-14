Merih Demiral sahalara geri döndü
12 Ocak 2020 tarihinde Roma ile oynanan İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) maçında sol diz ön çapraz bağları kopan milli oyuncu Merih Demiral uzun bir tedavi sürecinin ardından sahalara geri döndü.Abone ol
İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, ocak ayında Roma ile oynadıkları maçta dizinden sakatlanmıştı. Sol diz ön çapraz bağlarında kopma meydana gelen başarılı savunmacının sezonu kapattığı açıklanmıştı.
"Başladık"
22 yaşındaki yıldız, beklenenden daha kısa sürede sahalara döndü. Ay-Yıldızlı futbolcu, sosyal medya hesabından sahada koşu yaptığı fotoğrafını paylaşıp, "Başladık" ifadesini kullandı.
Başladık! #evenstronger pic.twitter.com/NavwLg7sNy— Merih Demiral (@Merihdemiral) May 13, 2020