Süper Lig'in en çok konuşulan ismi Fatih Terim

Süper Lig’de koronavirüs arası yaşanırken, 2020 yılının ilk dört ayında hakkında en fazla haber çıkan teknik direktörler de belli oldu. Zirveyi alan Fatih Terim'i bakın kimler takip etti.

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Medya takip kurumu Ajans Press, Süper Lig’de görev yapan teknik direktörlerin medya karnelerini çıkardı.

En çok Terim konuşuldu

Ajans Press’in 2020 yılı Ocak-Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği medya araştırmasında, hakkında 7 bin 20 haber çıkışı tespit edilen Fatih Terim’in en çok konuşulan teknik adam olduğu görüldü. Terim, 23 Mart’ta koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamış ve tedavi sürecinin ardından hastalığı yenmişti.

İkinci çok konuşulan tanıdık isim

Süper Lig’in en çok konuşulan ikinci teknik direktörü, hakkında 4 bin 450 haber yansıması tespit edilen Beşiktaş’ın teknik patronu Sergen Yalçın oldu. Trabzonspor’un hocası Hüseyin Çimşir 3 bin 265 haber çıkışı ile üçüncülük koltuğunda yer alırken, Sivasspor’un hocası Rıza Çalımbay bin 596 haber ile dördüncü oldu. Trabzonspor’dan istifa ettikten sonra Çaykur Rizespor’un başına geçen Ünal Karaman ise 1537 haberle beşinci sırada yer aldı. İlk beşi takip eden ve en çok konuşulan on teknik adam arasında yer alan diğer isimler ise şu şekilde oldu; Tamer Tuna (1491), Erol Bulut (1312), Bülent Korkmaz (1120), İlhan Palut (1098), Bülent Uygun (984).

Devam kararı da çok konuşuldu

TFF tarafından açıklanan liglerin 12 Haziran'daki başlangıç tarihi ise son zamanlarda medyanın en çok konuştuğu başlıklar arasında yer aldı. Basketbol, voleybol ve hentbol branşları var olan sıralamayla tescil edilirken, futbolun devam kararı birçok otorite tarafından tartışıldı. Karar sonrasında medyaya 20 bin 954 haber yansıması tespit edildi.