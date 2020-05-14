Valencia'dan Marcao için Galatasaray'a dudak uçuklatan teklif

La Liga ekibi Valencia, 4 milyon Euro’ya transfer edilen 23 yaşındaki Brezilyalı Marcao için 12 milyon Euro’luk teklifle Galatasaray’ın kapısını çaldı.

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Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun peşini bırakmıyorlar… Daha önce İtalyan takımlarının transfer listesinde olduğu iddia edilen Sambacı yıldız için İspanyol temsilcisi Valencia'nın 12 milyon Euro'luk resmi teklifle Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çaldığı öğrenildi.

Terim'den vize çıkması zor

Sarı-kırmızılı yönetimin teklife cevap vermediği ve Valencia'ya 'Sezon sonu görüşelim' dediği bildirildi. Takımın bankolarından olan Marcao'ya Fatih Terim'den vize çıkması ise zor.

4 milyon Euro'ya transfer edildi

Cimbom, Marcao'yu geçen yıl Chaves'ten 4 milyon Euro'ya transfer etmişti. Aslan, transfere 'Evet' derse yüzde 300 kar etmiş olacak. Marcao'nun sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

İstikrar abidesi

Marcao, Galatasaray savunmasının en önemli parçalarından. 23 yaşındaki Brezilyalı stoper, bu sezon 34 karşılaşmada forma giyerek istikrarlı görüntüsüyle teknik heyeti memnun etti.