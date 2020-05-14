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ÖSYM açıkladı! 2020 YKS kılavuzu güncellendi

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Son dakika bilgisine göre; 2020 ÖSYM Sınavları başvuru tarihleri yeniden düzenlendi.

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ÖSYM, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle sınavların başvuru tarihini yeniden düzenledi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Başkanlığımızca, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik Devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır. Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.'' 

2020 ÖSYM Sınav Takvimi için tıklayın



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