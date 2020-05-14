Kılıçdaroğlu, Bahçeli'ye neden cevap vermiyor! CHP liderinden ağır sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik sert eleştirilerine cevap vermediğini belirtip nedenini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun sözleri Bahçeli cephesini çok kızdıracak: "Bahçeli talimatla açıklama yapıyor..."

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin CHP'yi hedef alan açıklamaları için, "Talimatla yapılan açıklamalar. AK Parti'nin yapmadığını MHP'ye delege ediyor. AK Parti adına konuşuyor aslında. AK Parti'den MHP'ye delege etme işi; gereksiz bir tartışma yaratmak için. Bahçeli'nin yaptığı eleştirilere yanıt vermiyorum" dedi. Habertürk TV'ye konuşan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ne yaparlarsa yapsınlar tarih yazmaya devam edecekler

CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediyelerinin yardımlarının engellenmesi, çok acil yatırımlarına AK Parti ve MHP'nin çoğunluk olduğu Ankara ve İstanbul'da Meclis'ten onay çıkmamasıyla ilgili olarak şöyle konuştu: "Ne yaparlarsa yapsınlar bizim belediyeler tarih yazmaya devam edecekler..." Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

'Hiçbir şekilde darbeyi tasvip etmedik'

15 Temmuz sonrası Yenikapı'ya gittik. Darbeye karşı olduğumuzu söyledik. Darbe günü derhal grup yöneticilerimize 'Meclis'e gidin' dedik. Hiçbir şekilde darbeyi tasvip etmedik. Sadece biz değil, daha önce de Bülent Ecevit, 'Biz darbeye karşıyız' diyerek istifa etti. Buradaki öz şu aslında: Darbeye karşı olduğunu söyleyenler, darbecilerin çıkardıkları yasaları, demokratik standartlarda değiştirmek zorundadır. Aksi halde darbe karşıtlığı lafta kalıyor. Parlamentoyu vesayetten kurtarmalıyız; darbe yasalarını değiştirmeliyiz. Bunu yaparlarsa darbeye karşı olduklarına inanırız. 20 Temmuz'dan sonra Türkiye sivil darbe süreci yaşıyor. Hangi darbeden söz ediyorlar. Yargı, Parlamento vesayet altında.

AK Parti ile CHP arasında temas var mı?

Bizimle herhangi bir temasları yok. Grup başkanvekillerimiz Parlamentoya bir yasa geldiği zaman görüşüyorlar zaten. Görüşme Parlamentoda oluyor. Bir yasa teklifi üzerinde görüşlerini beyan ediyorlar, iletiyorlar; bazı maddeler ilave ediyorlar.

HDP-İYİ Parti polemiği

Bu tartışmayı aslında onların Eş Genel Başkanı Mithat Sancar sonlandırdı. 'Bizim seçimler sırasında İYİ Parti ile hiçbir işbirliğimiz, görüşmemiz olmadı' dedi. Doğru. O zaman bu tartışmanın hiçbir anlamı kalmadı. Bir görüşme olmadı, bir konuşma da olmadı. O zaman bu da yapay bir tartışma olarak kalır ki aslında Millet İttifakı'na zarar vermek istiyorlar.

MHP'nin CHP'ye sert eleştirileri

Talimatla yapılan açıklamalar Bahçeli'ninkiler. AK Parti'nin yapmadığını MHP'ye delege ediyor. AK Parti adına konuşuyor aslında. AK Parti'den MHP'ye delege etme işi; gereksiz bir tartışma yaratmak için. Biz, MHP ile bir tartışmanın yersiz olduğuna inanıyoruz. Bahçeli'nin yaptığı eleştirilere ben yanıt vermiyorum. MHP ile ve diğer partilerle, iktidar partisi hariç bir tartışmaya girmeme konusunda genel bir talimatım var. Kısır tartışmaların içine partimiz girmeyecek. Sen-ben kavgasına parti girmeyecek. Memleketin dünya kadar sorunu var. Vatandaşın sorununu nasıl çözeceğimizi konuşacağız.