Camel sigara fiyatları kaç para oldu 2020 sigara zammı

Sigaraya zam mı geldi sorusu bugün sosyal medyanın ve sigara tiryakilerinin en çok araştırdığı konu oldu. Resmi Gazete kararı ile sigara ve tütün ürünlerinden alınan vergi yüzde 17 arttırıldı. Yani sigara paket fiyatına 2 liralık zam söz konusu. Peki Camel sigara fiyatları kaç para oldu, güncel zamlı sigara fiyat listesi haberimizde...

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Sigara tiryakilerini yakından ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayınlandı. 2020 14 Mayıs itibariyle tütün ve sigara ürünlerinin vergisi yüzde 17 arttırıldı. Peki sigara fiyatlarına zam geldi mi, yeni zamlı sigara fiyatları kaç para oldu? İşte Parliement, Camel, Marlboro, Muratti, Lark, Samsun, Winston sigara yeni zamlı fiyatları...

Sigaraya zam mı geldi: Sigara ve tütün ürünlerindeki vergi oranları artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergiler yüzde 17 artırıldı. Yeni maktu vergi tutarı 0.4569 TL olarak açıklandı. Bu da sigaraya 2 liralık zam demek

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU: Sigara ve bazı tütün ürünlerinde asgari maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları yükseltildi. Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarındaki artışa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sigarada 0,3899 lira olan asgari maktu vergi yüzde 17,18 artışla 0.4569'a çıktı.

Böylece 1 paket yani 20 adet sigarada vergi 7,79 liradan 9,13 TL'ye yükseldi.

Sigarada asgari maktu vergiye ek olarak 0,4539 lira maktu vergi alınıyor. Bunların üstüne bir de KDV alınıyor. KDV ise perakende satış fiyatı üzerinden alındığı için ÖTV toplamının yüzde 15.25 ile çarpımı sonucu elde ediliyor.

Böylece 11.6 lira taban fiyatı olan en düşük fiyata satılan sigarada taban fiyat 13.6 lira olacak. Yeni düzenleme sonucu bir paket sigaranın 2 lira zamlanarak en az 14 liradan satılması bekleniyor.

Ucuz sigaralar toplam pazarın yüzde 25'ine kadar yükselmişti. Bu artırım ile Maliye'nin 1 yılda 1 milyar liralık vergi artışı sağlayabileceği hesaplandı. 13.6 liranın altında satılan sigaralarda üretici veya pazarlama şirketi o kadar miktarı cebinden karşılamış olacak.

Peki paket fiyatına 2 lira zam yapılması planlanan yeni sigara fiyatları ne kadar olacak? İşte 2020 zam öncesi güncel sigara fiyatları

JTI sigara fiyat listesi

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL Philip Morris

Philip Morris sigara fiyatları

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Lark Reserve: 14.50 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,50 TL

L&M Mode: 14 TL

British American Tobacco sigara fiyat listesi

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

TURKTAB sigara fiyat listesi

Winner Slims – Family: 13 TL

Winner Kısa – TF – Rouge: 11,50 TL

HD Blue Slims – Family: 12,50 TL

HD Katkısız RED: 12 TL

HD Blue – Kısa, Uzun: 12 TL

President Kısa – Uzun – Katkısız: 12 TL

President Queen Size Family: 11,50

Vigor: 12 TL

Point Blue: 11,50 TL

Medley: 11,50 TL

MMC: 12 TL

Hazar: 11 TL