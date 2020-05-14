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Dembele'nin Barcelona defteri kapanıyor

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Barcelona en pahalı ikinci oyuncu olarak formayı giydirdiği Dembele'yi gözden çıkardı. İspanyol ekibi, genç oyuncuyu aldığı fiyatın yarısından daha az fiyata satmaya hazırlanıyor.

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Ousmane Dembele geçen sezon yavaş yavaş 11'e kendini kabul ettirirken; sakatlığı sonrası yeşil sahalardan koptu.. Dembele bu sezonu ise geçirdiği ameliyat sonrası kapatırken yeterli verimi alamayan Barcelona, Fransız oyuncu ile yolları ayırmaya karar verdi. İddiayı gündeme getiren ise İspanyol Marca gazetesi oldu.

Gazetenin haberine göre; Barcelona, tarihin en pahalı 2. transferi olarak renklerine kattığı oyuncunun fiyatını belirledi. Katalan kulübü, bonservisine 105, bonuslar için de 42 milyon Euro ödediği 22 yaşındaki oyuncu için yarı yarıdan daha az bir fiyat belirledi.

60 milyon Euro veren alacak

Barcelona, takımdaki 2 sezonda 42 maça çıkan forvet oyuncusunu 60 milyon Euro'yu ödeyen takıma satacak. 3 yıl önce Barcelona'ya transfer olan Dembele, bu sezon sadece 3 maça çıkarken; Ocak ayında arka adalelerinden sakatlanmış ve daha sonra ameliyat olarak sezonu kapatmıştı.

Camp Nou ekibinin forvet hattında gelecek sezon için Lionel Messi, Antoine Griezmann, Luis Suarez, Ansu Fatih, Philippe Coutinho ve Bartin Braitwaite gibi isimler forma mücadelesi verecek.

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