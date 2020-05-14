RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den eleştirilere sert yanıt!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, CHP'nin eleştirilerine "Hedef göstermeler, tehditler ve yıldırma politikaları, Anayasa ve kanunlardan aldığımız yetkiyle, vicdanımızla yaptığımız görevlerden bizi geri bırakmayacak" yanıtını verdi.

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RTÜK Başkanı Şahin, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Üst Kurul'a yönelik sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, RTÜK'e üye seçilmesinde CHP'nin hiçbir katkısı bulunmadığını belirtti.

Son iki seçimdir, CHP kontenjanından seçilen üyelerin iktidar partisinin oylarıyla Üst Kurul'da görev yaptığına işaret eden Şahin, "Sırf siyaset yapmak adına böyle basit sözlerle hakaret ederek, siyasi baskı ve tehditle şahsımı, üyelerimizi ve kurumumuzu hedef almak ana muhalefet partisinin akil adamı gibi görünen sizin gibi birine yakışmamıştır" diye konuştu.

'Televizyonlara neden ceza veriliyor?'

Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Bir taraftan her hafta gözünüze kestirdiğiniz kanallara ceza verilsin diye Üst Kurulumuza dilekçeler gönderip bir taraftan da 'Televizyonlara neden ceza veriliyor?' diye hezeyan içinde kamunun saygın bir Üst Kurulu'na ve üyelerine ağza alınmayacak hakaretleri yapmak ne garip bir ironidir.

Bilmelisiniz ki bu tür hedef göstermeler, tehditler ve yıldırma politikaları, Anayasa ve kanunlardan aldığımız yetkiyle, vicdanımızla yaptığımız görevlerden bizi geri bırakmayacaktır. Doğru bildiğimiz şeyleri daha bir azimle ve vakarla yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca ağzınızdan dökülen galiz sözlerinizle ilgili hem kurumsal hem de Üst Kurul üyeleri olarak haklarımızı hukuk ve adalet önünde sonuna kadar arayacağımızı belirtmek isterim.