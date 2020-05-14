Beşiktaş'ta koronavirüs şoku! Ahmet Nur Çebi dahil 9 kişinin testi pozitif

Beşiktaş Spor Kulübü, yaptığı son dakika açıklamasında tesislerde yapılan testler sonucunda 8 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Beşiktaş Kulübü, ayrıca başkan Ahmet Nur Çebi’nin Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan testlerde 8 kişide corona virüse rastlandığı açıklandı. Beşiktaş'ta antrenmanlar süresiz durduruldu. Siyah beyazlı futbolculara, teknik heyete ve tesis personeline 1 hafta içinde tekrar test yapılacak.

Ahmet Nur Çebi’nin testi pozitif

Beşiktaş Kulübü, başkan Ahmet Nur Çebi’nin de Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Öte yandan şu ana kadar edinilen bilgilere göre, bugün açıklanan vakalarda 1 futbolcu, 2 teknik ekip ve 5 çalışanın test sonucu pozitif çıktı.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme



👉🏻 https://t.co/jpVnLCyTFB pic.twitter.com/C2aSByJr8d — Beşiktaş JK (@Besiktas) May 14, 2020

Sekiz kişi korona pozitif

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.

Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü’den Açıklama



👉🏻 https://t.co/ptd2CfBO8G pic.twitter.com/BvvpggfR4b — Beşiktaş JK (@Besiktas) May 14, 2020

Birkaç gün sonra karantinadan çıkacaklar

Bu arada yurt dışından gelerek karantinaya giren Kevin Prince Boateng, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Victor Ruiz ve Pedro Rebocho'nun bir kaç gün sonra kaldıkları yurttan çıkacakları öğrenildi. Ayrıca Siyah-beyazlılarda dün yapılan toplam 100 test arasında bu 5 futbolcunun bulunmadığı, daha önce testleri sağlık ekipleri tarafından yurtta yapılan 5 oyuncunun da negatif olduğu ifade edildi.

TFF'den geçmiş olsun mesajı

TFF'nin resmi internet sitesinden Beşiktaş için yayımladığı geçmiş olsun mesajında, "Yapılan kontrollerde Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcu, teknik heyet, tesis çalışanlarına ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" denildi.

TFF'nin yanı sıra birçok spor kulübü Beşiktaş'a geçmiş olsun mesajı yayınladı.