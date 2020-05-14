Erzurumspor'da 11 kişinin Koronavirüs testi pozitif çıktı futbolcular isyan etti
BB Erzurumspor’da 4’ü futbolcu olmak üzere toplam 11 kişinin corona virüs testinin pozitif çıkması üzerine futbolcular ligleri oynatma kararı alan TFF’ye sosyal medya hesaplarından sitem etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor yapılan ikinci Covid-19 testi sonucu 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli, 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıktı. 11 kişi Erzurum’daki Pandemi hastanelerinde karantinaya alınırken 12 kişide tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.
Futbolcular TFF’ye sitem etti: 4’ü futbolcu olmak üzere toplam 11 kişinin karantinaya alınması üzerine futbolcular ligleri oynatma kararı alan TFF’ye sitem etti. Futbolcular sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarında durumun sorumlusunun TFF olduğunu ifade ettiler.
''Herkes umarım aldığı kararlarla mutlu olur'': Kulüp tesislerinin karantinaya alınması sonucu sosyal medya hesabından canlı yayın yapan başarılı orta saha oyuncusu Emrah Başsan, “Şu an kulüpte karantinaya girdik. Umarım en kısa sürede bu durumu atlatırız. Allah bize sabır ve şifa versin. Aslında çok şey söylemek istiyorum ama şuan platform delikanlılığı yapmak istemiyorum. Herkes umarım aldığı kararlarla mutlu olur. Umarım her şeyin hayırlısı olur” dedi.
“Bu psikolojiyle nasıl futbol oynanacak”: Hasan Ayaroğlu, Murat Uçar, Ömer Şişmanoğlu ve Yusuf Acer yaptıkları paylaşımlara “Bu psikolojiyle nasıl futbol oynanacak” notunu düştüler. Erzurumspor Teknik Heyetinde bulunan Dünyacan Çiçekverdi ise hastane içerisinde futbolcu İbrahim Akdağ ile çektiği videoda durumlarının iyi olduğunu ve karantinaya alındıklarını belirtti.