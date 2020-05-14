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Kılıçdaroğlu: Davutoğlu ve Babacan'a grup kurması için destek verebiliriz

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"Baskın seçimde Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’ne grup kurması için destek verebiliriz" açıklaması yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçim barajının kaldırılmasını bu yüzden istiyoruz" ifadesini kullandı.

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Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, "Baskın erken seçimde İyi Parti'ye yaptığınız gibi Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne de grup kurma desteği verir misiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu'nun, "Demokrasi için elbette veririz. Seçim barajının kaldırılmasını bu yüzden istiyoruz. Meclis'te her parti temsil edilmeli" yanıtını verdiğini aktardı.

"Erdoğan'ı üzecek ikinci gelişme"

Uğuroğlu, şu görüşleri savundu: Erdoğan'ı üzecek ikinci gelişme ise Gelecek ve DEVA partilerinin Millet İttifakı'na katılması olacaktır.

Davutoğlu ve Babacan, AK Parti'nin de Erdoğan'ın güçlü ve zayıf noktalarını çok iyi bilirler ve AK Parti'den büyük miktarda seçmen koparırlar.

"Ben yokum, haydi erken seçim yapalım"

Onlar da güçlendirilmiş parlamenter rejimden yanalar. 2 yıla yaklaşan sürede çöken partili cumhurbaşkanı yani tek adam rejiminin savunucusu Cumhur İttifakı'dır. Ki bu noktada Bahçeli'nin, 'Ben yokum, haydi erken seçim yapalım' demesi inanın hiçbir partiye sürpriz olmayacaktır.

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