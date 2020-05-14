Pazar günü rekor sıcaklık! Meteoroloji Afrika sıcakları kırmızı alarmı verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmininde Afrika üzerinden gelen aşırı sıcaklar için kırmızı alarm verdi. Cuma gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda cuma gününden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı kaydedildi. Açıklamada, "Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği değerlendirilmektedir. Yurdumuzun diğer bölgelerinde ise mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği öngörülmektedir" denildi.
Geçen hafta sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyrettiğini söyleyen Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Latif Gültekin, şöyle konuştu: Hafta başından itibaren bu yağışlı sistem, yurdumuzu terk etti. Yerini Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava kütlesinin etkisine bıraktı.
-Afrika üzerinden gelen yüksek basınç ve sıcak hava dalgası bölgemizi etkilemeye devam ediyor. Hafta boyunca etkileyecek ve hafta sonu maksimum sıcaklık değerlerinin görülmesi bekleniyor.
İki hafta sonra...
Sıcaklıkların 2 hafta sonra mevsim normaline dönebileceğini söyleyen Gültekin, şunları kaydetti: Muğla'da da sıcaklık kademeli artıyor ve pazar günü 36 dereceyi bulması bekleniyor.