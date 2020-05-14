Kılıçdaroğlu'ndan vekillere açık çağrı: Çiftçilerin borçlarını silelim

Meclis'teki siyasi parti ve milletvekillerine seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gelin süratle parlamentoyu toplayalım, çiftçilerin bütün borçlarını silelim" diye konuştu.

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Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, parlamentodaki bütün siyasi partilere ve milletvekillerine açık çağrıda bulundu.

"Çiftçilerin bütün borçlarını silelim"

"Gelin süratle parlamentoyu toplayalım" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, şu ifadelere yer verdi:

Bugün Dünya Çiftçiler Günü. Bizim çiftçilerimiz borç batağında. Parlamento görevini yaptı, Tarım Kanunu çıkardı. 12. maddesine göre, milli gelirin her yıl en az yüzde 1'i oranında çiftçiye destek verilecekti. Yıl 2006. Şimdi 2020. Hiçbir zaman yüzde 1'i verilmedi ve çiftçi borç batağında. Çağrım çok açık, herkesin anlayacağı dilden çağrımı yapıyorum, gelin süratle parlamentoyu toplayalım, çiftçilerin bütün borçlarını silelim, çiftçi rahat bir nefes alsın.